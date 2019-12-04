شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مراحل لزيادة إنتاج الخضروات بالصوب مع بداية الموسم الشتوى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر" الخليج 365"، عدد من الارشادات الفنية والمراحل المتبعة التى أصدرتها الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية ، لزيادة الإنتاج من صوب الخضراوات، مع بداية الموسم الشتوى. -عمل سجلات داخل الصوب توضح تاريخ الزراعة وتاريخ بيع الشتلات وأسم المزارع ومحل الزراعة بالأرض المستديمة. -استخدام المكافحة الحيوية داخل الصوبة. -الرش بالمبيدات الموصى بها ضد صانعة الأنفاق مع مراعاة عدم تكرار الرش بنفس المبيد فى حالة استمرر الإصابة. -عزل الطولات المصابة عن باقى الطولات وضرورة المتابعة اليومية لرصد أى اصابات جديدة . Advertisements -التوصية بأهمية استخدام الصوبة لباب مزدوج لمنع دخول الحشرات . -الاهتمام بنظافة الصوبة من الداخل والخارج للحد من الإصابات المرضية والحشرية - الرش بمركب نحاسى وقاية من أمراض فطرية محتمل بداية نشاطها. -عدم التسميد باليوريا تمامًا، واستخدام نترات النشادر وسلفات النشادر. -تكثيف السوبر فوسفات لتدفئة منطقة المجموع الجذرى ومساعدة الجذور على القيام بوظائفها.

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