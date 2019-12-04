شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اشتعلت أزمة العاملين بقناة الشرق الإخوانية؟.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن أزمة قناة الشرق الإخوانية وإقدام عدد من العاملين بالقناة الإخوانية برفع دعاوى قضائية ضد أيمن نور ستظل متجددة ومستمرة نتيجة أزمة التمويل لأن ممول هذا النشاط وهما قطر وتركيا يعانيان من أزمة .

وقال الباحث الإسلامى، لـ"الخليج 365"، إن تيار الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي يعيش أزمة تمويل غير مسبوقة بسبب المقاطعة العربية الخليجية للدول الممولة والراعية للإرهاب وبسبب الأزمة الاقتصادية فى تركيا علاوة على الإجراءات العقابية ضد إيران.

وتابع هشام النجار: لذلك لن تنتهى هذه الأزمة داخل قنوات الإخوان قريبًا لأنها ليست متعلقة فقط بشخصية رئيس قناة الشرق أيمن نور وكيفية إدارته وأسلوبه في إدارة مشاكله إنما متعلقة أيضًا بوضع عام يشهد تراجعًا كبيرًا.