شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس صلوات عشية ويلقى عظته الأسبوعية بالكاتدرائية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، الأربعاء، صلوات عشية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ثم يلقى عظته الأسبوعية.

الجدير بالذكر أن العظة الأسبوعية لم تكن تقليديًا كنسيًا مستقرًا، إنما أدخلها البابا شنودة على الكنيسة، منذ أن كان أسقفًا للتعليم.

كانت الكنيسة قد أقامت الاثنين الماضى بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل القوصية، صلوات تجنيز سميرة صبحى حنا والطفلين كاراس شنودة زكريا وتوماس شنودة عياد الذين توفوا أمس بدير القديس آفا فيني بملوى إثر سقوط الحائط الغربى بسور الكنيسة الأثرية للدير عليهم.

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شارك فى الصلوات من أحبار الكنيسة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين ورئيس دير القديس آفا فينى صلوات تجنيز ضحايا سقوط حائط دير أبى فانا الأثرى.