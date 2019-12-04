اليوم.. إعادة محاكمة 66 متهمًا في "اعتصام رابعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 66 متهمًا في قضية "تدبير اعتصام رابعة العدوية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد محمد عمارة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، وذلك إبان اعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.
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