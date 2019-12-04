في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. ماذا قدمت التعليم لـ"أصحاب الهمم" بالمدارس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعدت وزارة التربية والتعليم- قبل بداية العام الدراسي- خطة لإتاحة فرص تعليمية عالية لذوي الإعاقة، وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية، من خلال تطوير المناهج وتحسين جودة الحياة المدرسية، ودعم الأنشطة التربوية.

يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وينشر "الخليج 365"، أبرز ما قدمته وزارة التعليم بشأن الطلاب ذوي الإعاقة لهذا العام، كالآتي:

فصول جديدة

- إنشاء 30 فصلاً جديدًا بمدارس ذوي الإعاقة.

- إحلال وتجديد 22 فصلاً متهالكاً.

- إتاحة قاعات رياض أطفال وتجهيز غرف مصادر التعلم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسيف.

تدريب المعلمين

- تدريب معلمى التربية الخاصة والتربية الفكرية والأخصائيين على التعامل مع ذوى الإعاقات البسيطة.

- توقيع برتوكول تعاون مع جامعة عين شمس لتدريب قرابة 6 آلاف معلم من العاملين بمدارس ذوي الإعاقة.

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امتحانات مناسبة

- اعتماد قرار وزاري منظم لامتحانات ذوي الإعاقة تضمن وضع مواصفات محددة لكل فئة تناسب مع حجم الإعاقة بحيث لا تكون المواصفة موحدة فتسهيلا على الطلبة.

- اعتماد قرار وزارى مطبق منذ 2017، حدد مواصفات الامتحان لكل فئة.

تطوير المناهج

- إتاحة فرص تعليمية عالية فى جودتها مع إتاحة غرف مصادر للدمج فى المدارس وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية.

- تحقيق جودة النظام التعليمى بما يوافق النظم العالمية وتطوير المناهج والمواد الدراسية.

أنشطة وتنمية الفنون والمهارات

- تنمية مهارات طلاب ذوي الإعاقة في الفنون المختلفة، وتنظيم مسابقات قراءة.

- تنمية المواهب الموسيقية، وتنمية (صعوبات التعلم، التوحد، تأخر عقلي، شلل دماغي بسيط).

- إضافة إلى تنفيذ بطولات جمهورية لهم.