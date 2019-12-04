رئيس "شركات السياحة" بالأقصر: الاشغالات تصل لـ100%.. وهذه أبرز الجنسيات حضورًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، عن تزايد عدد الأفواج السياحية القادمة إلى الصعيد من مختلف الجنسيات، موضحًا أن هناك طفرة غير مسبوقة في أعداد السياح بالأقصر، وذلك بفضل الاستقرار الذي تتمتع به مصر حاليًا.

وقال عجمي لـ"الخليج 365"، إن نسب الإشغالات السياحية بالأقصر، تراوحت ما بين 80 إلى 90 % في الفنادق الثابتة والعائمة، مشيرًا إلى أن ذروة الموسم تصل لـ 100% للطاقة الفندقية التي تعمل.

وكشف عجمي، عن الجنسيات الأبرز حضورًا في الصعيد، وجاء على رأسهم إسبانيا وفرنسا، يليهم الصين واليابان وألمانيا وأمريكا وتايوان وتايلاند وكوريا والدنمارك، وأفواج من الدول الاسكندنافية ودول شرق آسيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا.

وأشار إلى أن هناك نحو 120 مركبًا تعمل بشكل مستمر في الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان، وهناك ازدحام في شوارع الأقصر والمعابد، كما أن هناك إقبالاً شديدًا على جميع المتاحف والمزارات السياحية ومتوقع زيادة الأعداد خلال أعياد رأس السنة والكريسماس.

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وخلال الأيام الماضية، تزايدت أعداد الأفواج السياحية على مدينة الأقصر من قلب مطار الأقصر الدولي وحتى الفنادق المختلفة، ما يؤدي إلى تقديم بشرى سعيدة للعاملين بالقطاع السياحي في الأقصر بصورة تدل على موسم سياحي مميز للغاية.

وقالت دينا بكري عضو لجنة السياحة بجمعية شباب الأعمال، إن الموسم السياحي الشتوي مبشر بعودة السياحة الثقافية بقوة من اليابان وأمريكا والصين وعدد من الدول الأخرى إلى الأقصر وأسوان.

وأوضحت بكري، في تصريحات خاصة، أن الحجوزات السياحية للموسم الحالي تتراوح ما بين 80 - 90% في بعض المدن السياحية الساحلية، و100% في الأقصر وأسوان خلال فصل الشتاء، بالتزامن مع قرب إجازات نصف العام الدراسي.

وأكدت أن حجوزات رأس السنة والكريسماس قاربت على أن تكون 100% في بعض المدن السياحية لأن هناك طلب متزايد سواء من العرب أو الأجانب على الاحتفال برأس السنة في مصر والاستمتاع بجمال جوها ومعالمها السياحية سواء في القاهرة أو خارجها، مطالبة بضرورة إعداد برامج سياحية قوية تناسب احتياجات كل سائح مع مراعاة عدم حرق الأسعار.