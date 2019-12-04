"كساء الشتاء".. مبادرة جديدة لحملة حياة كريمة بعين شمس- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

اطلقت مبادرة "شباب الخير" التابعة للحملة الرئاسية "حياة كريمة"، مبادرة جديدة للأسر الأكثر احتياجيًا بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، تحت اسم "كساء الشتاء"، وتستمر طوال شهر ديسمبر الجاري.

ووزعت المبادرة، الاثنين الماضي، أكثر من 200 بطانية على الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة عين شمس.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق في الثاني من يناير الماضي، مبادرة "حياة كريمة" للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لها. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحكومة بتفعيل هذه المبادرة على الفور، وتُطبق المبادرة على نطاق جغرافي موسع يشمل 277 قرية من المصنفة كونها الأكثر فقرًا موزعين على 15 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي.

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وقال يسري مهنى الأسيوطي، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، إن الدولة تساند المبادرات الشبابية التي تستهدف الفئات المهمشة، منوهًا أن نشر الوعي بأهمية مساعدة المشردين من كبار السن وأطفال الشوارع وذوي الإعاقة، وغيرهم، يأتي امتثالًا لحملة "حياة كريمة" التي أطلقتها رئاسة الجمهورية.

وأضاف "الأسيوطي"- خلال حضوره فعاليات مبادرة "كساء الخير"، أن الجمعيات الخيرية لها دور في حل النزاعات بين الأسر في منطقة عين شمس، كما تساعد في توصيل البطاطين والملابس لأكثر من 200 أسرة، مشددًا على أن حملات الخير لها فعاليات عدة.

وعن الخدمات المقدمة للأسر الفقيرة، لفت عضو مجلس النواب، إلى أن الأمر لا يتوقف على دائرة عين شمس وحدها، بل يمتد لنطاق جغرافي أبعد من ذلك، مطالبًا بأن يسعى الشباب لمبادرات أخرى تخدم المحتاجين وتطرق أبوابهم لتوصيل كراتين الغذاء والبطاطين والأدوية، وبعضهم ييساهم في جمع تبرعات لإجراء العمليات الجراحية للمرضى وتجهيز العرائس.

يشار إلى أن مبادرة "كساء الشتاء" يقوم على تنسيقها عدد من مواطني "عين شمس" من المحامين وأعضاء الإدارة التعليمية والشباب، ويستهدفون رعاية 2000 أسرة داخل عين شمس ومحافظات الجمهورية، خاصة صعيد مصر-مقصدهم القادم-.