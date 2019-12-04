أخبار مصر | القوى العاملة تعلن عن مئات الوظائف.. والراتب 2500 جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة تعلن عن مئات الوظائف.. والراتب 2500 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مديرية القوى العاملة في محافظة القليوبية، عن توفير مئات فرص العمل في العديد من المجالات لأصحاب الشهادات المختلفة، مثل: البكالوريوس، مؤهل متوسط، دبلوم، إعدادية، بدون شهادات، ولمن يكتبون ويقرأون فقط.

وكشفت أن هناك 280 وظيفة متاحة، مثل: مهندس، محاسب، بائعي أغذية وأدوات تجميل، وملابس، وجزار، ومراقبين أمن، وعمال خدمات وتعبئة وفنيين صيانة، وخراط، وغيرها من المهن.

وأكدت المديرية على أنه من يرغب في الحصول على الوظائف عليه التوجه للمديرية، لافتة إلى أن الراتب يصل إلى 2500.