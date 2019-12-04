شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة دمياط: قدمنا قروضًا ميسرة للصناع في «مدينة الأثاث» لإقامة المشاريع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة منال عوض، محافظة دمياط، إن الدولة قدمت للصناع في «مدينة الأثاث» قروض مسيرة لإقامة مشروعاتهم، مشيرة إلى العمل على إزالة كافة العوائق والتحديات أمام صناع الأثاث. وأضافت «عوض» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أن هناك خطة لصناع «مدينة الأثاث» لإقامة معارض داخل مصر وخارجها.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم، عددًا من المشروعات التنموية القومية في نطاق محافظة دمياط، منها مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط في حضور كبار المسئولين في الدولة، والشخصيات العامة.
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