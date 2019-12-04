شكرا لقرائتكم خبر عن «علام»: الاختلاف في «سد النهضة» يكمن في المياه التي تسعى إثيوبيا لتخزينها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، في مُداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر»، إنه تم الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة على عقد 4 اجتماعات في «واشنطن».

وأوضح «علام» لبرنامج «يحدث في مصر»، أن الاختلاف في قضية «سد النهضة» ليس في سنوات ملء السد ولكن في كمية المياه القادمة من الأنهار مقابل ما سيتم استقطاعه منها لتخزينه.

يُعرض برنامج «يحدُث في مصر» على «MBCمصر» من الثلاثاء للخميس، وعُرضت هذه الحلقة من برنامج «يحدُث في مصر» الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 الساعة 10:00 مساءً على «MBC مصر».