شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيب» لـ«غادة والي»: اختيارك للمنصب الدولي دلالة على قدرة المرأة المصرية على تقلد أعلى المناصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى. وأعرب شيخ الأزهر خلال اللقاء عن تمنياته بالتوفيق للدكتورة غادة والي، في مهمتها الجديدة، بعد اختيارها لمنصب المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة، وأن تتمكن من خلال منصبها الجديد من مساعدة البشرية على تخطى ما تعانيه من جرائم وفساد وإرهاب، وأن تعمل دائما على أن تكون نصيرا لبلادها في مختلف المحافل الدولية.

وأكد شيخ الأزهر أن اختيار شخصية مصرية لشغل هذا المنصب الدولى الرفيع دلالة على ما تتمتع به مصر من تقدير ومكانة دولية كبرى، وعلى قدرة المرأة المصرية والعربية على تقلد أعلى المناصب الدولية.

من جهتها، أعربت الدكتورة غادة والى، عن شكرها لشيخ الأزهر على الدعم الكبير الذي قدمه الأزهر الشريف لوزارة التضامن الاجتماعى طوال الفترة الماضية، ما أسهم في حل مشكلات الآلاف من المحتاجين والمرضى والمشردين، عبر توفير السكن المناسب وآلاف الوظائف لهم، وحل العديد من المشكلات الاجتماعية والمادية التي تواجههم بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصرى، والهيئات الدعوية والدينية بالأزهر الشريف.