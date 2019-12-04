أخبار مصر

التنمية المحلية تحتفل بانتهاء تدريب كوادر من 19 دولة أفريقية اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تحتفل بانتهاء تدريب كوادر من 19 دولة أفريقية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، حفل تخريج 30 من الكوادر من 19 دولة أفريقية، الذين اتموا دورة "التنمية المحلية واللامركزية"، والتى نظمتها الوزارة فى الفترة من 24 نوفمبر 2019 - 4 ديسمبر، داخل مركز التنمية المحلية بسقارة.

وجاءت الدورة التدريبية فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى للعام الحالى وتنفيذاً لتوصيات مؤتمر الحكومات والمدن الأفريقية الذى نظمته الوزارة شهر يونيو الماضى.

Advertisements

ومن المقرر أن يلتقى وزير التنمية المحلية اليوم، مع المتدربين الأفارقة لمعرفة مدى الاستفادة من الدورة التدريبية، كما يقوم بتوزيع شهادات التخرج على المتدربين .

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التنمية المحلية تحتفل بانتهاء تدريب كوادر من 19 دولة أفريقية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا