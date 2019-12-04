شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تحتفل بانتهاء تدريب كوادر من 19 دولة أفريقية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، حفل تخريج 30 من الكوادر من 19 دولة أفريقية، الذين اتموا دورة "التنمية المحلية واللامركزية"، والتى نظمتها الوزارة فى الفترة من 24 نوفمبر 2019 - 4 ديسمبر، داخل مركز التنمية المحلية بسقارة.

وجاءت الدورة التدريبية فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى للعام الحالى وتنفيذاً لتوصيات مؤتمر الحكومات والمدن الأفريقية الذى نظمته الوزارة شهر يونيو الماضى.

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ومن المقرر أن يلتقى وزير التنمية المحلية اليوم، مع المتدربين الأفارقة لمعرفة مدى الاستفادة من الدورة التدريبية، كما يقوم بتوزيع شهادات التخرج على المتدربين .