شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خدمات يقدمها موقع الجوازات الإلكترونى الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول وزارة الداخلية دوماً تطويع التكنولوجيا لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم، حيث بادرت مؤخراً باطلاق موقع للجوازات.

ويقدم ”الخليج 365” للمواطنين شرحاً عن أهم ما يتضمنه موقع الجوازات الجديد:

1 ـ طلب "اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية.

2 ـ اكتساب الأجنبية زوجة المصرى الجنسية المصرية "الزواج المختلط".

3 ـ إثبات الجنسية المصرية.

4 ـ الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية .

5 ـ الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

6 ـ الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة العام من صدور القرار، أو الدخول الفعلى فى الجنسية الأجنبية لمن سبق الإذن لهم التنازل عنها.

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7 ـ رد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

8 ـ إصدار شهادة بإثبات الجنسية المصرية للمتقدمين لتملك أراضى أو عقارات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

9 ـ استرداد المصرية المتزوجة من أجنبى الجنسية المصرية".

10 ـ عدد من الخدمات الأخرى الخاصة بالهجرة والجنسية.

وكانت وزارة الداخلية، بادرت بإطلاق موقع إلكتروني خاص بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصميم الموقع، بحيث يلبى كافة الطلبات، ويتضمن الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، من خلال عرض تفصيلى يشمل "التعريف بالخدمة وبالنص القانونى المنظم لها – الموعد القانونى لإتمام الخدمة، واستفادة صاحب الطلب منها – المستندات القانونية المطلوبة لإتمام الخدمة – النماذج القانونية لتقديم طلب الخدمة والبيانات المطلوب استيفائها".