شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة من كتاب المدرسة نصا فى امتحانات النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إن اللجان الفنية لواضعى امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية يلتزمون بالمنهج الدراسى خلال وضع أسئلة الاختبارات.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن المنهج الدراسى يتم من خلاله وضع أسئلة الامتحانات وليس بالضرورة أن تكون الأسئلة من كتاب المدرسة نصا، حيث أن الوزارة تسعى إلى قياس نواتج التعلم الحقيقة ووجود أسئلة نصا من كتاب المدرسة يشجع الطالب على الحفظ وليس الفهم.

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وشددت المصادر على أن هناك تعليمات لواضعى أسئلة الامتحانات بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التى يضعها مستشارو المواد الدراسية مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تنطلق أواخر ديسمبر الجارى وبداية يناير المقبل.