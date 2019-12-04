شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة من كتاب المدرسة نصا فى امتحانات النقل والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن المنهج الدراسى يتم من خلاله وضع أسئلة الامتحانات وليس بالضرورة أن تكون الأسئلة من كتاب المدرسة نصا، حيث أن الوزارة تسعى إلى قياس نواتج التعلم الحقيقة ووجود أسئلة نصا من كتاب المدرسة يشجع الطالب على الحفظ وليس الفهم.
وشددت المصادر على أن هناك تعليمات لواضعى أسئلة الامتحانات بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التى يضعها مستشارو المواد الدراسية مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.
الجدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تنطلق أواخر ديسمبر الجارى وبداية يناير المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة من كتاب المدرسة نصا فى امتحانات النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.