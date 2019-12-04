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التعليم: ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة من كتاب المدرسة نصا فى امتحانات النقل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إن اللجان الفنية لواضعى امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية يلتزمون بالمنهج الدراسى خلال وضع أسئلة الاختبارات.

 

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن المنهج الدراسى يتم من خلاله وضع أسئلة الامتحانات وليس بالضرورة أن تكون الأسئلة من كتاب المدرسة نصا، حيث أن الوزارة تسعى إلى قياس نواتج التعلم الحقيقة ووجود أسئلة نصا من كتاب المدرسة يشجع الطالب على الحفظ وليس الفهم.

 

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وشددت المصادر على أن هناك تعليمات لواضعى أسئلة الامتحانات بضرورة الالتزام  بمواصفات الورقة الامتحانية التى يضعها مستشارو المواد الدراسية مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

 

الجدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تنطلق أواخر ديسمبر الجارى وبداية يناير المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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