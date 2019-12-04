شكرا لقرائتكم خبر عن سيخسر الانتخابات المقبلة.. استطلاع رأى يفضح تراجع شعبية أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، إن نتائج استطلاع رأى تركى حديث كشفت أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو سيتفوق على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حال تنافسهما فى الانتخابات الرئاسية.

وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أن مؤسسة “Piar” للأبحاث واستطلاعات الرأى والدراسات أوضحت أن نسبة مؤيدى رئيس الجمهورية التركى الحالى، من الذين شاركوا فى الاستطلاع، بلغت 39.7%، بينما بلغت نسبة من أيدوا رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لتولي رئاسة الجمهورية، نحو 44.5%، متقدمًا على أردوغان.

وتابعت صحيفة زمان: سبق أن توقعت استطلاعات الرأى في تركيا فوز أكرم إمام أوغلو على منافسه رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول، وهو ما تحقق بالفعل حتى مع إعادة الانتخابات البلدية بعد طعون الحزب الحاكم.