إنقاذ شابًا قفز في النيل من أعلى كوبري 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة كوبري 15 مايو، دائرة قسم شرطة قصر النيل، من إنقاذ أحد الأشخاص بالعقد الثالث من العمر، أقدم على القفز من أعلى الكوبري المشار إليه.

ونجحت الخدمات الأمنية من انتشاله من نهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.