"ركبلهم فيديوهات مخلة".. ضبط طالب ثانوي صور 4 مدرسين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط طالب بإحدى المدارس الثانوية الكائنة بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، بعد تقدم 4 مدرسين بالمدرسة ببلاغ ضد الطالب.

بداية الواقعة بتقدم 4 مدرسين ببلاغ ضد أحد الطلاب؛ لتضررهم من قيامه بتصويره لهم بهاتفه المحمول، وتسجيل مقاطع فيديو لهم أثناء تواجدهم بالمدرسة؛ ودمج تلك الفيديوهات بمقاطع صوتية تتضمن ألفاظاً مخلة بالآداب العامة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواجهة الطالب أقر بارتكاب الواقعة بقصد المُزاح، وأرشد عن الهاتف المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.