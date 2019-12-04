"كنت بحبه جدًا".. ساويرس ينعي شعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نعى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء. وكتب ساويرس عبر حسابه على تويتر مساء اليوم: "الله يرحمه كنت بحبه جدا". وشيعت جنازة شعبان عبدالرحيم عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، بحضور أسرته وعدد من أصدقائه.

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