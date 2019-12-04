"الشكاوى الحكومية": تلقينا 4316 شكوي وطلب استغاثة صحية خلال نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تلقت 4316 شكوى وطلب استغاثة صحية خلال شهر نوفمبر الماضي، وتم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها وكان من بينها 448 حالة لمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، تتطلب تدخلاً طبيًا سريعًا بمختلف التخصصات الطبية.

وأشار "الرفاعي" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحالات الطبية تنوعت بين الحاجة إلى توفير أسرة عناية مركزة، وجراحات المخ والأعصاب، والعظام، وجراحات القلب والصدر، ومناظير الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أمراض بجهاز المناعة، وحضانات أطفال مبتسرين بكل أنواعها، وإجراء جراحات دقيقة لإصلاح تشوهات نتيجة للعيوب الخلقية بالأطفال حديثي الولادة.

وتشمل كل من: عيوب خلقية بالقلب، والجهاز الهضمي والعمود الفقري، والأنف والأذن، والشفة الأرنبية، لافتاً إلى أن هذه الحالات شهدت استجابات سريعة من القيادات المختصة في وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، وهيئة الإسعاف المصرية.

وتناول مُدير مُنظومة الشكاوى الحكومية، أمثلة عن الحالات التي تم التعامل معها خلال الشهر، من بينها استغاثة من مواطن بمحافظة الفيوم تعرض نجل عمه (ع.ع.ع) البالغ عمره 40 سنة لحادث سير أثناء تواجده فى ليبيا، مما أدى الى إصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة.

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وتم التنسيق مع الدكتور عبدالحميد السعيد، وكيل مديرية الصحة بمطروح، ومع هيئه الاسعاف المصرية لاستقبال الحالة بمنفذ السلوم فور وصولها للأراضي المصرية، ونقل المريض وحجزه بمستشفى النجيلة العام بمرسى مطروح، وتقديم الإجراءات الطبية اللازمة لحين استقرار الحالة.

كما تم الاستجابة لرغبة أهل المُصاب ونقله إلى مُستشفى الفيوم العام، بالتنسيق مع إدارة المُستشفى وهيئة الإسعاف المصرية، لقربها من محل إقامته.

وكذلك استغاثة من مواطن بمحافظة الفيوم يعانى شقيقه (م.ح.ا) من كسر بالعمود الفقري، ونزيف بالمخ، وتهتك بالمخ، وتدهور بدرجة الوعى ومحجوز بإحدى المستشفيات الخاصة وغير قادر على تحمل النفقات.

فتم التنسيق مع الدكتور شريف محسن مدير مستشفى جامعة عين شمس التخصصي فرع العبور واستقبال المريض وتقديم كافة الاجراءات الطبية اللازمة، واستغاثة بجريده اليوم السابع من مواطن بمحافظة الوادي الجديد تعانى نجلته (ز.خ.ح) البالغة من العمر 6 شهور من عيب خلقي (ضمور في خلايا المخ، وكيس مائي على المخ وتشوه في تكوين عظام الرأس) مما نتج عنه آلام متواصلة وعدم القدرة على القيام بالوظائف الحيوية بصورة طبيعية.

فتم التنسيق مع الدكتور ماهر مختار مدير مستشفى الأطفال بجامعة اسيوط للعرض على الاستشاريين تخصص جراحه المخ والأعصاب لمتابعة الطفلة وتقديم كافة الخدمات الطبية المطلوبة لها تمهيدا لإجراء الجراحات المطلوبة.