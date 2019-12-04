رئيس "المصريين": السيسي أعاد لصناعة الأثاث مكانتها الرائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدة مشروعات تنموية وخدمية في محافظة دمياط، مؤكدا أن مصر تسير في طريق الدول المتقدمة في ظل حكم القائد السيسي بمشروعات تاريخية.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السيسي افتتح عددا من المشروعات أبرزها مدينة دمياط الجديدة للأثاث، على مساحة 330 فدانا، ومحطة البضائع متعددة الأغراض في ميناء دمياط، متابعا ويفتتح أيضا فندق اللسان برأس البر، وهو أكبر فندق بالمحافظة وأول فندق في الدلتا، وتم تشييده بمنطقة التقاء البحر والنهر بأحد البقاع الساحرة على مستوى العالم.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن السيسي افتتح مركز التعليم المدني للمؤتمرات ومحطة كهرباء غرب دمياط ، والتي تعد جزءا من إنهاء أزمة الكهرباء بالمحافظة وتوسعات محطة الصرف الصحي في رأس البر، وعددا من مشروعات الإسكان منها مشروع دار مصر والإسكان الاجتماعي.

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وأوضح أن الرئيس السيسي أعاد لصناعة الأثاث المصرية، مكانتها الرائدة، مطالبا الدولة بتسهيلات أمام المستثمرين داخل مدنية دمياط للأثاث.

وأكد أن مشروع مدينة دمياط الجديدة للأثاث يُسهم بشكل كبير في زيادة الطاقة الإنتاجية في تصنيع الأثاث والصناعات الخشبية بالإضافة إلى تعميق هذه الصناعة، عوضا عن المساهمة في تحويل الورش من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وهذا ما نسعى لتحقيقه منذ سنوات طويلة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يرفع حجم التجارة الداخلية للأثاث من 12 مليار جنيه، إلى 35 مليار جنيهاً، متابعا أنه يقلص حجم الواردات والصناعات الخشبية إلى السوق المحلي، في مقابل زيادة الصادرات من الصناعات الخشبية.

وتطرق رئيس حزب "المصريين"، إلى المشروعات الأخرى، مؤكدا أن مشروع فندق اللسان في رأس البر يعد نقلة نوعية كبيرة للمدينة ويشجع السياحة الداخلية بدمياط، معبرا عن عميق تقديره لإنجازات الرئيس السيسي في شتى المجالات.