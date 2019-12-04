سكرتير كفر الشيخ بـ"محلية النواب": 3 ملايين جنيه لاستكمال موقف المدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال اللواء محمد بنداري، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، إنه تم تخصيص 3 ملايين جنيه لاستكمال موقف الأتوبيس الجديد وموقف القاهرة بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب هاني النواصرة، بشأن عدم استكمال موقف الأتوبيس الجديد وموقف القاهرة بمدينة كفر الشيخ.

وأشار سكرتير عام المحافظة، إلى أن الموقف توقف بسبب عدم توفر الاعتماد المالي، وتم تشكيل لجنة لصرف مستحقات المقاول، ومراجعة نحو 14 عملية، منها عملية تنفيذ هذا الموقف، وتم توفير الاعتماد المالي بمبلغ 3 ملايين جنيه، وسيتم التنفيذ للانتهاء منه في أقرب وقت.