شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 8 في اصطدام مركب صيد بخط غاز في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، فى حادث اصطدام مركب صيد بموقع بترولى بمنطقة جمشة شمال مدينة الغردقة فى البحر الأحمر، أمس، تم الدفع بسيارات الإسعاف للمنطقة المواجهة للحادث على الشاطئ ونقل جثة المتوفى والمصابين إلى المستشفى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت الأجهزة المختصة تلقت إشارة استغاثة من أحد مراكب الصيد بنشوب حريق فى المركب بعد اصطدامه بموقع بترولى، وقطع المحافظ، اللواء عمرو حنفى، زيارته الأولى إلى مدينة رأس غارب لمتابعة الحادث، ثم انتقل إلى مستشفى الغردقة العام لمتابعة حالة المصابين، وأكد أن حالتهم مستقرة، ووجه مسؤولى المستشفى بتقديم كافة الرعاية الطبية لهم حتى خروجهم.

واكتشف المحافظ، خلال زيارته المصابين، أن بينهم طفل ١٤ سنة، فوجه بالتحقيق فى الأمر، وقال، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إنه ستتم مراجعة جميع تصاريح مراكب الصيد، وأن الحادث لن يمر دون تحقيق موسع، مشيرًا إلى السيطرة على الخط البترولى الذى اصطدم به المركب وإخماد الحريق.

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واستمع المحافظ إلى ملابسات وأسباب الحادث من المصابين وتبين أن الحادث وقع فجرا وأنهم وصلوا للشاطئ بعد نحو ٤ ساعات، وقال أحد المصابين إنهم جميعا من مدينة المطرية فى الدقهلية، وأن ١٩ شخصاً كانوا على متن المركب، نجا منهم 10 أشخاص فيما التهمت النيران المركب بالكامل.

وقال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الإصابات عبارة عن حروق متفرقة فى مختلف أنحاء الجسم.

وقال مصدر مسؤول بهيئة البترول إنه تلاحظ وجود نقص فى ضغط الغاز بتربينة الغاز بمحطة المعالجة البرية بجبل الزيت بالغردقة، والمخصصة لرفع ضغط الغاز للحقن بالآبار البحرية.

وأضاف أنه ورد بلاغ من إحدى الوحدات البحرية العاملة بخدمات البترول بالمنطقة، بوجود انبعاث لفقاعات غازية على سطح البحر، على بُعد عدة كيلومترات من الشاطئ، وبالبحث تبين وجود كسر بخط الغاز، قطر 2 بوصة، المخصص لغاز الحقن بالآبار البحرية، نتيجة إلقاء المخطاف الخاص بأحد مراكب الصيد الخاصة، وفور اكتشاف التسريب، قامت شركة سوكو بإيقاف تدفيع الغاز على الخط، وبعد أكثر من الساعتين.

وورد بلاغ من شركة «جمبتكو» للبترول عن وصول طاقم مركب الصيد المذكور عائمين إلى الشاطئ، ومعهم أحد أفراد الطاقم، الذى لقى حتفه غرقًا، حيث أفادوا بأن مركب الصيد قد احترق.