شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل استمارات «الثانوية» الإلكترونية نهاية ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية لمتابعة المدارس لحصر نسب الغياب القانونية لطلاب الثانوية العامة «النظام القديم» وذلك للبدء في تسجيل الاستمارات الإلكترونية نهاية ديسمبر الجارى وحتى أول يوم بالفصل الدراسى الثانى فبراير المقبل، تمهيدا لحصر أعداد الطلاب لبدء تحرير الاستمارات الورقية لامتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ يونيو المقبل.

وتتيح وزارة التربية والتعليم الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان عقب استلام الطلاب البريد الإلكترونى والرقم السرى من المدرسة المقيد بها الطالب.

وحذرت الوزارة من ربط تسليم المدارس البريد الإلكترونى والرقم السرى للطلاب بسداد المصروفات المدرسية من عدمه، مشيرة إلى أن في حالة مخالفة القرار تتم إحالة المسؤولين بالمدرسة للشؤون القانونية.

ويمكن للطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية عبر الموقع الرسمى لبوابة الثانوية العامة بعد إدخال البيانات الخاصة بالطالب «الاسم- تاريخ الميلاد- مهنة ولى الأمر ـ رقم التليفون ـ النوع- اسم المدرسة- الإدارة التعليمية- محافظة الإقامة- العنوان بالتفصيل- الشعبة (أدبى ـ علمى علوم ـ علمى رياضة)- ومواد التخصص- اللغة الأجنبية الأولى والثانية».

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وفى سياق آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تيسيرا على أولياء أمور طلاب الدمج بالصف الثالث الثانوى العام الدراسى 2019-2020، يتم تقديم الأوراق الخاصة بالدمج التعليمى إلى المديريات التابعين لها.

وأعلنت الوزارة أن الأوراق المطلوبة صورة طبق الأصل من قرار الدمج الصادر حتى الصف الثانوى ممهورا بختم الشعار، وبيان قيد بصورة شخصية للطالب ممهورا بختم النسر، وتقرير اللجان الطبية المتخصصة حديث عام 2019 من المديرية التابع لها، وإفادة من المدرسة بأن الطالب معفى من اللغة الثانية أم لا ممهورة بختم النسر، وصورة الرقم القومى لولى الأمر، وصورة الرقم القومى للطالب، وطلب موقع من ولى الأمر بتقديم أوراق الدمج معتمدة من المديرية.

ووفقا لتعليمات الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، يقوم مديرو التربية الخاصة بتشكيل لجنة داخل المديرية مهمتها الإعلان في مكان ظاهر عن استلام الأوراق بالمديريات دون حضور الطالب، حيث إنه مدمج بالفعل، ولا يقبل أي حالات جديدة بالمديريات نهائيا، ويقوم مدير التربية الخاصة بتسليم الأوراق إلى اللجنة المركزية بالوزارة في المواعيد التالية: القاهرة والجيزة والقليوبية من 19: 23 يناير، والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد من 26: 30 يناير، والغربية والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية من 9: 13 فبراير، وجنوب وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس وبورسعيد من 16: 20 فبراير، وأسوان والأقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر من 23: 27 فبراير.

وفى سياق آخر، وافق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على أن يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى امتحانات المصريين في الخارج هذا العام بنفس طريقة أداء امتحانات العام الماضى.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى المغتربين الدارسين بنظام (أبناؤنا في الخارج) سيؤدون الامتحانات بسفاراتهم المقيدين بها على دورين، دور أول في إبريل 2020، ودور ثان في يوليو 2020.

وقال حجازى: أما بالنسبة لنظام الامتحانات التي تعقد «إلكترونيا» على التابلت بنظام الكتاب المفتوح «أوبن بوك» فهو نظام خاص بالطلاب الذين يؤدون الامتحانات داخل مصر فقط.