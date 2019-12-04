شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يرأس اجتماعًا مع 4 وزارات لنشر صحيح الدين ومواجهة التطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء، الاجتماع الرابع مع ممثلى وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، لبحث التنسيق والتعاون بين الوزارات الأربع لنشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف تحصينًا للنشء والشباب والمجتمع من الأفكار الهدامة.

حضر اللقاء من وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محمود فؤاد، مستشار التربية الدينية، والدكتورة نوال محمد شلبى، مدير مركز تطوير المناهج، ومن وزارة الثقافة الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ورئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهى الدين، نائب رئيس الهيئة، ومن وزارة الشباب والرياضة راندا البيطار، مدير عام برلمان الطلائع، ومن الهيئة الوطنية للإعلام مدحت فايد، رئيس الإدارة المركزية للهيئة، ومن وزارة الأوقاف الدكتور أيمن أبوعمر، مدير عام الإرشاد الدينى.

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وقال جمعة إن الهدف من اللقاء مواصلة بحث أوجه التعاون والتنسيق لنشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف تحصينًا للنشء والشباب والمجتمع من الأفكار الهدامة، والمشاركة في الإعداد والتحضير لمؤتمر الشأن العام.

وأضاف أن مؤتمر الشأن العام لن يقتصر على الشأن العام الدينى فحسب، وإنما يشمل الشأن العام السياسى والاقتصادى والثقافى، وكل ما يتصل بقضايا الشأن العام بمشاركة وطنية واسعة، موضحاً أن الشأن العام والمصلحة العامة أمران ملازمان للوطنية الصادقة والتدين الصحيح، وأن هذا العمل المشترك يُعد نقلة نوعية في العمل الجماعى المشترك.

واستعرض المشاركون في اللقاء أحدث إصدارات وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب في مجال التثقيف من خلال سلسلة (رؤية) التي أصدرت عددين هما «فقه الدولة وفقه الجماعة» و«الحوار الثقافى بين الشرق والغرب».

تناول اللقاء العمل المشترك بين وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم في القوافل التعليمية، والدورات التدريبية المشتركة لتنمية مهارات معلمى التربية الدينية الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب، ودورة تنمية المهارات الإعلامية بالتعاون بين وزارتى الأوقاف، والتعليم العالى، والهيئة الوطنية للإعلام، إضافة إلى الندوات المشتركة بين الوزارات.