شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على المرحلة العاشرة من مبادرة «كلنا واحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت السلاسل والشركات التجارية الكبرى، المنتجة والموردة للمواد الغذائية، إقبالاً جماهيرياً على شراء السلع المخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك استجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «كلنا واحد»، في مرحلتها العاشرة، والتى تستمر حتى نهاية ديسمبر الجارى، وتم توفير السلع الأساسية بـ665 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية.

وتضم المبادرة السلاسل التجارية (هايبر بلس- هايبر وان- هايبر الشرقية- الراية- سنتر شاهين- العابد- كارفور- أوسكار- المحلاوى- سبينس- الفرجانى- عبدالله العثيم- أسواق فتح الله- كازيون- أولاد رجب).

في سلسلة «هايبر وان»، فور وصولك إلى محيط المكان تجد صور المبادرة تحيط بكافة المواطنين، وحالة من الزحام الشديد على أماكن التخفيضات، والتى تراوحت نسبتها لتصل إلى 30% في السلع الغذائية، و10% على الأجهزة الكهربائية، و20% على الأدوات المنزلية والمفروشات.

وجاء سعر 3 أكياس المكرونة بـ10 جنيه، والزيت بـ11.5 جنيه، وكفتة الأرز بـ53 جنيها، والسجق البقرى بـ69 جنيها، واللحمة الضانى بـ119 جنيها، واللحم البقرى بـ114 جنيها، والسمك البلطى بـ29 جنيها، والممبار البقرى بـ65 جنيها، والبرجر الحلوانى بـ128.5 جنيه، والدقيق بـ8 جنيهات، والبامية بـ14.5 جنيه، وعسل النحل بـ72 جنيها، والدجاج (الفريش) بـ34.5 جنيه.

فيما جاء سعر الأرز البسمتى بـ8 جنيهات، وأرز المطبخ بـ7.75 جنيه، والسمنة بـ110 جنيهات، و2.5 كيلو البطاطس النصف مقلية بـ43 جنيها، والحلاوة الطحينية بـ26 جنيها، وكيلو الفراخ البانيه 64.5 جنيه، والبرجر البقرى بـ32 جنيها، وبرجر حلوانى 128.5 جنيه، والكفتة البقرى بـ60 جنيها، والكبدة الإسكندرانى بـ27.5 جنيه، والشيش طاووق بـ61 جنيها، والجمبرى الأرجنتينى بـ195 جنيها، و1.5 كيلو عدس أصفر بـ24 جنيها.

وأعرب المواطنون على سعادتهم الكبيرة بالمبادرة، مؤكدين على أن هناك فرقا كبيرا في الأسعار داخل منافذ مبادرة كلنا واحد، والأسواق الخارجية.

Advertisements

وقالت هالة رضا، إحدى المواطنات، إنها تفقدت أماكن كثيرة بالأسواق ووجدت أسعارها مرتفعة، وعندما علمت ببدء المرحلة العاشرة للمبادرة، حضرت إليها للاستفادة منها، ووجدت الأسعار أقل كثيرًا.

وأضافت: «كل حاجة موجودة وفى خصم كبير، وكمان الحاجات الأساسية كلها موجودة، وفى متناول دخل المواطن البسيط، لمحاربة جشع التجار.

وقال عرفة العينى «ياريت السنة كلها تبقى ضمن المبادرة علشان مغالاة التجار في الأسعار»، مضيفًا «الأسعار مخفضة عن سعرها خارج المبادرة، والتخفيضات بتغطى كل احتياجات المنزل، سواء من أغذية أو ملابس ومفروشات، وصولاً للأجهزة والأدوات المنزلية».

وأضاف: «بنشكر الرئيس إنه مهتم بالشعب، وإن كمان المبادرة دى هاتخلى التجار بره في الأسواق يرخصوا الأسعار علشان يعرفوا يبيعوا، بعد ما الناس مابقتش تشترى غير من المبادرة».

وقال أحمد البستانى، عضو مجلس إدارة هايبر وان، إن هذه المبادرة تأتى ضمن التعاون المثمر بين الدولة والمستثمرين، والذى يصب في المقام الأول في مصلحة المواطن، والذى سيجد كل مستلزماته الأساسية بأسعار جيدة.

وأضاف البستانى، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن كل السلع الاستهلاكية معروضة بأسعار جيدة خلال فترة المبادرة، وأن تلك التخفيضات تعمل على تشجيع المواطنين على الشراء.

وتابع أنه من الآثار الإيجابية للمبادرة أنه من خلال عرضها للمنتجات التي يحتاجها المواطن بشكل أساسى في حياته اليومية بأسعار مخفضة عن الأسواق، يكون التجار الآخرون مجبرين على تخفيض أسعار منتجاتهم حتى يتمكنوا من تحقيق عملية البيع.

وعن إقبال المواطنين على السلسلة الخاصة به قال «إقبال الناس زاد الضعف مع بدء المبادرة».