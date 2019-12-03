شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات للمعالم السياحية والمشروعات القومية للمشاركين في مؤتمر الإسكان التعاوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بوزارة الإسكان، مجموعة من الزيارات السياحية والترفيهية لقيادات الوفود التعاونية، المشاركين فى المؤتمر الدولى الثالث للإسكان التعاونى «نحو تعاونيات مستدامة»، وتضمنت الزيارات العديد من المعالم الأثرية والحضارية والمشروعات الكبرى، منها المتحف المصرى، ومنطقة أهرامات الجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

قال الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إن المشاركين فى الزيارات، وعلى رأسهم رؤساء الأحلاف التعاونية، أبدوا انبهارهم بعظمة الحضارة المصرية، مؤكدين أنهم سيكونون سفراء لمصر فى دولهم لنقل الصورة الحضارية لمصر قديمًا وحديثًا والدعوة إلى زيارتها.

وأشار إلى أن الفكر التعاونى كان متواجدًا لدى الفراعنة فهو يعتبر كظاهرة اجتماعية، قديمة قدم البشرية، وشمل العديد من أنماط النشاط الجماعى بين الأفراد المتمثل فى العون والتضامن والمساعدة المتبادلة، وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية لا يمكن أن تتحقق بالمجهود الفردى.

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وقامت الوفود المشاركة بالمؤتمر بزيارة ميدانية لعدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأت الزيارة بعقد لقاءٍ مع مسؤولى شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وتم خلالها عرض الفرص الاستثمارية بالمدينة وما تم إنجازه من مشروعات مختلفة، وتقديم شرح تفصيلى عن مخططات العاصمة الإدارية وحجم المشروعات، واستثماراتها، بالإضافة إلى خطط تفريغ مدينة القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية، بينما يجرى تحويل القاهرة إلى العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية والسياحية.

وتفقد الوفد التعاونى، خلال زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة، مبنى مجلس النواب بالحى الحكومى، حيث تبلغ مساحة الحى الحكومى بالعاصمة حوالى ٣٦٠ فداناً، ومن المقرر أن تمثل النسبة البنائية من تلك المساحة ٢٠٪، والباقى عبارة عن طرق ومسطحات خضراء، ويضم الحى، ٣٤ وزارة، ومبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب، ومحورا رئيسيا يتوسط المبانى الوزارية بمسطح ٤٣٠ ألف متر مربع.

كما تفقد الوفد التعاونى مبنى الكاتدرائية ومسجد الفتاح العليم، ومنطقة الجامعات الدولية، مشيدين بحجم الإنجاز بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وحسن التخطيط لتلك المشروعات، وغمرتهم البهجة أثناء الزيارة.

وأبدى الدكتور آريل جواركو، رئيس الحلف التعاونى الدولى، إعجابه الشديد بطريقة بناء الهرم، متسائلاً عن عدد العمال الذين قاموا ببنائه، وعدد الأحجار التى تم استخدامها فيه، وكيفية نحت التابوت الجرانيتى الخاص بالملك خوفو والموجود بحجرة الدفن الخاصة به.

كما أعرب أندرس لاجو، رئيس تعاونيات الإسكان الدولية، عن سعادته بالزيارة واكتشاف التاريخ الذى يضمه المتحف المصرى من خلال ما يقدمه من مجموعة أثرية تضم أكثر من 180 ألف قطعة أثرية، أهمها المجموعات الأثرية التى عثر عليها فى مقابر الملوك والحاشية الملكية للأسرة الوسطى فى دهشور عام 1894، كما أنه تعرف على أعظم مجموعة أثرية فى العالم تعبر عن جميع مراحل التاريخ المصرى القديم.