شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طالب صوّر 4 معلمين ودمج الفيديوهات بألفاظ مخلة بالآداب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية ضبطت طالبا بإحدى المدارس الثانوية بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وذلك بعد تقدم 4 مدرسين بالمدرسة ببلاغ ضد الطالب، لتضررهم من قيامه بتصويرهم بهاتفه المحمول وتسجيل مقاطع فيديو لهم أثناء تواجدهم بالمدرسة ودمج تلك الفيديوهات بمقاطع صوتية تتضمن ألفاظاً مخلة بالآداب العامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المصدر أنه بمواجهة الطالب أقر بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، وأرشد عن الهاتف المستخدم، واتخذت حياله الإجراءات القانونية.
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