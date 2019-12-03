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الشرطة تنقذ شابا قفز في النيل من أعلى كوبري 15 مايو

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يسري البدري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية المعيّنة لملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة كوبري 15 مايو دائرة قسم شرطة قصر النيل من إنقاذ شاب في العقد الثالث من العمر، أقدم على القفز من أعلى الكوبري في مياه النيل.

وتمكنت الخدمات الأمنية من انتشاله من نهر النيل، واتخذت حياله الإجراءات القانونية.

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