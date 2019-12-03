شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تنقذ شابا قفز في النيل من أعلى كوبري 15 مايو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت الأجهزة الأمنية المعيّنة لملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة كوبري 15 مايو دائرة قسم شرطة قصر النيل من إنقاذ شاب في العقد الثالث من العمر، أقدم على القفز من أعلى الكوبري في مياه النيل.
وتمكنت الخدمات الأمنية من انتشاله من نهر النيل، واتخذت حياله الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تنقذ شابا قفز في النيل من أعلى كوبري 15 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.