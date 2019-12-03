شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر علمي لـ«المركز القومي للبحوث» يكشف خطة مصر في الأبحاث العلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت شعبة البحوث البيطرية بالمركز القومي للبحوث المؤتمر الدولي الثامن للشعبة تحت عنوان «صحة واحدة»، لبحث ومناقشة علاقة الطب البيطري بمنظومة سلامة الغذاء في ظل وجود 60 مرض تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وذلك بحضور الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث والدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين وعميد كلية طب بيطري جامعة القاهرة والدكتورة مني سعيد رئيس شعبة البحوث البيطرية بالمركز، ومشاركة عدد من الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، الولايات المتحدة الامريكية هولندا وإنجلترا والمكسيك ونيجيريا والسعودية والجزائر والعراق وباكستان

وبحسب بيان، جرى استعراض 40 بحثا علميا خلال فعاليات المؤتمر الذي تستمر فعاليات خلال الفترة من 3- 5 ديسمبر، فيما يكثف المؤتمر فعالياته بالتركيز على احدث الابحاث والابتكارات في مجال الطب البيطري ودوره في الحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وأيضا الحفاظ على صحة الإنسان من أجل التنمية المستدامة في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة 2030.

وقالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ان ان الطبيب البيطري يلعب دورا كبيرا في حماية الصحة العامة وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين وتحقيق أحد أهم مبادئ الصحة العامة ممثلا في سلامة الغذاء، أو من خلال زيادة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وأضافت «محرز» في كلمتها بالمؤتمر ان الحكومة تضع أحد أولوياتها للحفاظ على صحة المواطنين من خلال تخريج طبيب بيطري جيد لتوفير غذاء امن للمواطنين، وان يكون لديه خبرة في سلامة الغذاء من خلال التوسع في البرامج الدراسية المعنية بسلامة الغذاء

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وأوضحت نائب وزير الزراعة ان الطبيب البيطري في حلقة الانتاج الحيواني هو العامل المحرك لعملية الإنتاج وتحديد صلاحيته للإستهلاك الآدمي، خاصة وان مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والأسماك بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان حيث يبلغ إنتاج مصر من الألبان إلى حوالي 7 ملايين طن تكفي لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين.

وذكرت «محرز» أن إنتاج مصر من اللحوم يغطي ما يقرب من 60% من الاحتياجات من اللحوم الحمراء، تم تخفيض استيراد اللحوم ٨٠ ألف طن وتم تنظيم الاستيراد ولدينا مشروع كبير لإعادة إحياء مشروع البتلو وتم اعتماد ١٠٠ مليون حنيه جديدة لتمويل المشروع.

وأشارت «محرز»، إلى أن مصر لديها خطة طموحة لزيادة الإنتاج الداجني حيث يبلغ الإنتاج الحالي ما يزيد عن ١.٦ مليون طن لحوم دواجن بسبب نجاح الحكومة في زيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونستهدف تحقيق زيادة في الإنتاج الكلي من الدواجن تصل إلى ٤٠ مليون طائر عن الإنتاج الحالي البالغ مليار و300 مليون طائر، وتم عمل خريطة استثمارية للدواجن كاملة الموافقات والتراخيص لاول مرة في تاريخ وزارة الزراعة لتشجيع الاستثمار في القطاع الداجني.

ولفتت نائب وزير الزراعة إلى أن خطة الدولة لتمويل مشروع ملء الفراغات في الإنتاج الحيواني تستهدف تشغيل مزارع «عطلانة» وقامت الدولة بإعادة تشغيلها من خلال هذا المشروع الذي يخدم 28 ألف مزارع في الإنتاج الحيواني والالبان، مشيرة إلى إنه تم فتح الاستيراد للعجلات العشار وتحت العشار للنهوض بالثروة الحيوانية لزيادة إنتاجية مصر من اللحوم والالبان، من خلال التوسع في برامج التحسين الوراثي الذي تم البدء في تطبيقه العام الماضي بتمويل مليون جنيه فقط ارتفعت العام الحالي إلى 50 مليون جنيها تشكل قفزة في برنامج التحسين الوراثي لقطعان الماشية في مصر لرفع كفاء إنتاجها من اللحوم والألبان.

وكشفت نائب وزير الزراعة عن ان مصر تمتلك ميزة نسبية في مجال الإنتاج السمكي خاصة في مشروعات الاستزراع السمكي التي تبلغ مساحتها حاليا 800 ألف فدان منها 100 ألف فدان مملوكة للدولة موضحة أن الإنتاج الكلي لمصر من الأسماك يبلغ مليونا و800 ألف طن، ونستهدف الإستفادة من مشروعات الاستزراع السمكي في تحقيق زيادة في الإنتاج الكلي من الأسماك تصل إلى ٤٥٠ ألف طن حتي نتخطي حاجز 2.2 مليون طن أسماك، خاصة ان مصر تحتل المرتبة السادسة عالميا في الاستزراع السمكي للبلطي، ويجري حاليا الإستفادة من الخبرات التونسية في مجال الإستزراع السمكي البحري للإستفادة من حجم الشواطئ البحرية المصرية.