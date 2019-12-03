شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوستيت» يفتتح ورشة تقييم مخاطر الآفات الغازية ودودة الحشد على الإنتاج الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية نيابة عن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة ورشتى عمل «تقييم مخاطر الآفات الغازية، ودودة الحشد الخريفية» وتستضيفهما مصر، خلال الفترة من 3-10 ديسمبر 2019، بحضور الدكتور جان جيرارد ميزوى ميلا- رئيس مجلس الصحة النباتية بالاتحاد الأفريقي ممثلى المنظمات الدولية والقطرية، وممثلى الدول الأفريقية.

وقال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الآفات الزراعية بأنواعها من أخطر تعد من العوامل التي تؤثر على انسياب التجارة الزراعية بين دول القارة وبينها وبين دول العالم، كما أنها تعتبر مصدر خطر كبير يهدد الثروة الزراعية والاقتصاد القومى والأمن الغذائى بالتالى لكل سكان القارة.

ونبه وزير الزراعة في الكلمة التي القاها نيابة عنه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى ضرورة الانتباه إلى نوع من هذه الآفات وهى الآفات الغازية والمهاجرة إلى دولة ما لأول مرة وما يصاحب هذه الظاهرة من مشاكل ومعوقات في مواجهة والحد من خطورة وانتشار هذه الآفات في البيئة الجديدة، مشددا على أهمية التصدي لهذه الآفات في الحفاظ على سلامة المنتجات الزراعية النباتية وجودتها في الأسواق المحلية وسلامة الصادرات المختلفة منها والحفاظ على سمعتها وسهولة تدفقها بلا عوائق إلى الأسواق الخارجية .

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وذكر «أبوستيت»، أنه قد تم في الآونة الأخيرة إطلاق إتفاق التجارة الحرة بين بلدان القارة أملا في زيادة التبادل التجارى بين دول القارة وتشجيعا على تحقيق الاكتفاء الذاتى بينها، داعيًا العلماء وممثلي الهيئات وممثلي الدول بقارة أفريقيا بذل أقصى الجهود لوضع خطة فعالة وتوصيات موحدة لهذه القارة لمواجهة خطر هذا النوع من الآفات وأسلوب التعاون الأمثل بين دول القارة بمساندة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بوقاية وصحة النبات للتعامل مع مثل هذه الآفات .

وأعرب عن أستعداد مصر لتقديم خبراتها وإمكانياتها في هذا المجال لأي دولة أفريقية شقيقة خاصة وأن لمصر خبرة كبيرة في مجال مواجهة حشرة «دودة الحشد الخريفية» كحشرة غازية وافدة جديدة علينا وذلك بالتعاون مع مكتبى الفاو بالقاهرة.

وشدّد الوزير على أن لمصر لم تكن حامية لنفسها فقط من خطر هذه الآفة بل كانت حامية لكل دول الجوار في شمال أفريقيا وغرب آسيا وجنوب أوروبا من انتقال وتسرب هذه الآفة إليها .

ولفت «أبوستيت»، إلى إستعداد مصر للتعاون الجاد مع أي من دول القارة مشددا على أهمية الوصول إلى توصيات محددة وخطط إستراتيجية فعالة تحقق أقصى قدر من التعاون العلمي والفني والتشريعي بين دول القارة للحد من غزو مثل هذه الآفات وتقليل أخطارها على المنتجات الزراعية وصادراتها المختلفة.