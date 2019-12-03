شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: مسلة رمسيس ستنتقل إلى ميدان التحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن ميدان التحرير سيشهد تطورًا مهمًا خلال الفترة المقبلة، والذي تم العمل عليه منذ فترة، وتنفذه شركة المقاولون العرب.

وأضاف موسى خلال حلقة برنامجه، الليلة، أنه سيتم نقل مسلة تعود للملك رمسيس الثاني إلى الميدان، ويصل طولها إلى 19 مترًا ووزنها 90 طنًا، قادمة من صان الحجر بمحافظة الشرقية.

وأكد أن المسلة يجري ترميمها الآن وهي من الحجر الوردي، مشيرًا إلى أن الميدان سيتغير شكله كثيرًا، ضمن مشروعات التطوير التي تقوم بها الدولة.