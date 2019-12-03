شكرا لقرائتكم خبر عن اشتبكا بالأيدي أمام المساجين.. إحالة نائبي مأمور قسم شرطة قنا للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، الثلاثاء، إحالة نائب مأمور قسم قنا، ونائب المأمور للخدمات الأمنية، للتحقيق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بسبب نشوب مشاجرة بالأيدي داخل القسم لوجود خلافات فيما بينهما.

ونشب اشتباك بالأيدي بين المقدم أحمد عباس، نائب مأمور قسم قنا، والرائد هاني حسن، نائب المأمور للخدمات الأمنية، داخل قسم شرطة قنا أمام غرفة الحجز، بسبب خلافات بينهما، ما أسفر عن إصابتهما بكدمات.

وفور إخطار مدير أمن قنا بالواقعة أمر بإحالتهما للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ولبيان أسباب المشاجرة.