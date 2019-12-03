شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مصر من أكثر الدول تأثرًا بالمناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر من أكثر الدول تأثرًا بتغيرات المناخ، لذا واصلت الحكومة مجهوداتها في المساعدة على مواجهة ذلك التحدى بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وشددت، خلال مشاركتها في القمة الرئاسية لمؤتمر الأمم المتحدة الـ25 للتغيّرات المناخية، التي عقدت أمس الأول، بمدريد في إسبانيا، على أهمية موضوعات التكيّف، استكمالاً لدور مصر الريادى في قمة المناخ الماضية التي عقدت في نيويورك، مطالبة بضرورة توفير التمويل اللازم للدول النامية، ليتناسب مع مستوى الطموح الخاص بالدول المتقدمة.

وأضافت «ياسمين»، في تصريح هاتفي لـ«المصرى اليوم» من إسبانيا، أن مصر لن تعمل في مشروعات التكيّف؛ إلّا في وجود التمويل من قبل الدول المتقدمة، فهى تحتاج إلى تمويل يساعدها في تبنى مشروعات تكنولوجية نظيفة، مستدركة: «العمل أمام التمويل، وسأحضر خلال الأيام المقبلة المفاوضات النهائية لمناقشة الموضوعات المطروحة على الأجندة هذا العام، وسأدفع بمطالب التمويل حتى لا يتم طمسها، وكذلك طرح تعرّض إفريقيا للخطورة من آثار التغيّرات المناخية، باعتبارها من أكثر القارات تأثرًا بالآثار السلبية.