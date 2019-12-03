شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 14.7% انخفاضًا في حوادث القطارات.. وزيادة بالطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت حوادث الطرق ارتفاعًا خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

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وقال بيان للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، إن عدد حوادث السيارات على جميع الطرق سجل 5220 حادثة في النصف الأول عام 2019، مقابل 4426 حادثة في الفترة نفسها عام 2018، بنسبة ارتفاع 17.9%.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع عدد المصابين في الحوادث إلى 6046 مصابًا في النصف الأول عام 2019، مقابل 5936 مصابًا في الفترة نفسها عام 2018، بنسبة ارتفاع 1.9%، بينما ارتفع معدل الحوادث إلى 870 حادثًا شهريًا في النصف الأول عام 2019، مقابل 738 حادثًا شهريًا للفترة نفسها عام 2018.

وحسب التقرير، شهدت حوادث القطارات انخفاضًا وصل إلى 923 حادثة في النصف الأول عام 2019، مقابل 1082 حادثة، بنسبة انخفاض 14.7% عن عام 2018.