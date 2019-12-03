شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تبدأ العمل بمشروعات المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول في القصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر أن وزارة الرى بدأت أعمال التنفيذ لمشروعات المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول بالبحر الأحمر بمنطقة وادى القويح بمدينة القصير حيث يتم حفر بحيرة تخزين وادى القويح وسد وادى القويح والبدء في إنشاء القناة الصناعية.

وتبلغ تكلفة المرحلة الثانية من الخطة مليارا و٣٢٥ مليون جنيه بجنوب سيناء والبحر الأحمر، وتشمل المشروعات التي سيتم تنفيذها بمدينة القصير إنشاء 2 بحيرة صناعية للتخزين وحاجز ترابى خلف كل بحيرة وقناة صناعية بوادى النخيل وبحيرة صناعية وحاجز ترابى خلف البحيرة بوادى العنز وبحيرة صناعية وحاجز ترابى بوادى القصير وسد إعاقة بوادى أم لصيفه وحاجز ترابى وحاجز بوادى فرعى خلف موقع الحفر.

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وأضاف البيان أن السدود والبحيراتالصناعية سيتم إنشاؤها في مناطقها لحماية المواطنين والمنشآت العامة والطرق والفنادق والقرى السياحية وتخزين وحجز مياه السيول لملء الخزان الجوفى والاستفادة منها في زراعة عدد من الأودية الصحراوية بالقصير.

وفى قنا، تفقد المحافظ اللواء أشرف الداودى، أمس، مخرات السيول في قرى المعنا وكرم عمران بمركز قنا ومخر سيل الكلاحين بمركز قفط للاطمئنان على جاهزيتها واستعدادها لاستقبال أي سيول محتملة خلال فصل الشتاء.

وأوضح الداودى أنه يجرى حاليا تبطين جوانب وأرضيات مخر سيل المعنا بطول 1100 متر بتكلفة 11 مليون جنيه لضمان سريان المياه بشكل آمن داخل مجرى السيل.