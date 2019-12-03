شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: نستهدف تنفيذ مليون مشروع صغير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن منظمة العمل الدولية لديها قناعة تامة بأهمية الشراكة مع الحكومة المصرية ممثلة في الوزارة، وذلك من خلال مشروعات مشتركة، كالعمل الأفضل، والعمل اللائق، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل، وتدريب النقابيين الجدد، ومشروع تعزيز القدرة التنافسية، والمشروعات الخاصة بالمرأة العاملة.

وأضاف «سعفان» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن مشروع قانون العمل تم الانتهاء منه بصورة كاملة بعد التحاور والتشاور بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، وعقد لقاءات حوار مجتمعى مثمرة للاتفاق على نصوص وبنود القانون بالشكل الذي يسهم في تحقيق الحماية المطلوبة للعمال وتحقيق استقرار مناخ العمل والتوازن الأمثل بين طرفى العملية الإنتاجية بالشكل الذي يسهم في ازدهار وزيادة الإنتاج، وهو الآن في مجلس النواب للعرض على الجلسات العامة خلال دور الانعقاد الحالى.

وشدد على أن المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية ساهمت في الحد من مشكلة البطالة ووصول معدلها إلى 7.8% خلال الربع الثالث (يوليو- سبتمبر) 2019 من إجمالى قـوة العمـل، بعد أن كانت 13.2% خلال الربع الأول من (يناير- مارس) عام 2013، مضيفًا أن الوزارة تستهدف تنفيذ أفكار جديدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق مشروعات جديدة تصل إلى مليون مشروع صغير تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، والاستمرار في خفض مؤشرات البطالة في مصر.

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وقال وزير القوى العاملة: «إن مشروع التنافسية الذي طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم، وإن مصر تبوأت المكانة الأولى عالميًا في تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع».

وبشأن موعد الانتخابات التكميلية وعلاقة منظمة العمل الدولية بمصر، أكد الوزير أن هناك نوعا من أنواع التوافق بين الدولة المصرية، ممثلة في وزارة القوى العاملة، وبين منظمة العمل الدولية، مشددًا على أن هذا التوافق قائم على الوضوح والشفافية، ما يؤكد الرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تحقيق الأفضل دائمًا.

وقال: «إن قانون المنظمات النقابية الجديد تستفيد منه النقابات القديمة، وكذلك النقابات التي أنشئت بالمخالفة للقانون الملغى على السواء، وبلغ عددها ما يقرب من 2500 لجنة نقابية عمالية، منها أكثر من 145 لجنة غير تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و29 نقابة عامة منها 5 نقابات عامة لم تكن ضمن النقابات القديمة من بينها نقابتان غير منضمتين لمنظمة نقابية أعلى.. ووفقا لهذا القانون بلغت نسبة التغيير في الأعضاء النقابيين الذين أفرزتهم الانتخابات النقابية الأخيرة أكثر من 80%».

وعن العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص وعدم قيام بعض الشركات بصرفها للعمال، قال وزير القوى العاملة: «إن اتحاد المستثمرين وقع اتفاقية اعتبارا من أول يوليو الماضى، وتم تطبيقها بالفعل، وأيضا هناك بعض القطاعات الأخرى وبعض الشركات التي وقعت الاتفاقية وتم صرفها للعمال، وجار استكمال بعض القطاعات».

إلى ذلك، ترأس «سعفان» وفد مصر الثلاثى «حكومة وأصحاب أعمال وعمالًا»، أمس، في الاجتماع الإقليمى الإفريقى الـ 14 لمنظمة العمل الدولية في العاصمة الإيفوارية «أبيدجان» ضمن 54 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلى المنظمات الدولية والحكومية والأهلية، لمناقشة تقرير المدير العام للمنظمة غاى رايدر، المعنون بـ«المضى قدمًا بالعدالة الاجتماعية: رسم معالم مستقبل العمل في إفريقيا».