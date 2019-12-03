شكرا لقرائتكم خبر عن نائب السفير البريطاني وأسرته يقضون إجازتهم على شواطئ شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهز نيراف باتل، نائب السفير البريطانى بالقاهرة، فرصة وجوده ضمن الطاقم الدبلوماسى العامل بسفارة بلاده لدى مصر، مبادرا بالانطلاق إلى مدينة شرم الشيخ مصطحبًا زوجته وطفليه لقضاء عطلته في مدينة السلام التي يعشقها مواطنوه للاستمتاع بأجوائها الفريدة وطبيعتها الخلابة، خاصة بعد قرار سلطات بلاده رفع حظر سفر الإنجليز إلى شرم الشيخ، وليكون أول مواطن ودبلوماسى بريطانى تطأ قدمه المدينة منذ عام 2015، وقبل أن يبدأ تسيير الرحلات الجوية رسميا والمقرر انطلاقها خلال شهر ديسمبر الجارى.

استمرت الزيارة 4 أيام، تفقد خلالها مشروعات التطوير والتنمية وإنجازات البنية التحتية بالمدينة واستعداداتها لاستقبال السياح، وارتاد الشواطئ والمنتجعات السياحية ومارس السباحة والتقط الصور التذكارية التي جسد بها الواقع الجمالى والأمنى ليمنح بذلك دعما وفرصا أكبر للتأكيد على أسباب رفع حظر السفر إلى شرم الشيخ، وهو ما يبشر بنتائج إيجابية في المستقبل القريب.

وخلال استقبال محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، له، أعرب نائب السفير عن ارتيارحه لمظاهر الأمان والبهجة بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى تلهف مواطنى بلاده لزيارة مدينة السلام العالمية بعد انقضاء مرحلة الحظر. وأهدى المحافظ، نائب السفير، هدايا تذكارية تضمنت مفتاح المدينة، مؤكدا أن جنوب سيناء لديها كل يوم الجديد الذي يمكنها تقديمه لزوارها لتجعل من زيارتهم لها ذكرى لا تنسى.