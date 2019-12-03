شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستعرض تقرير الاتحاد الرياضى للجامعات لأولمبياد المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد صبحى حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصرى للجامعات، حول اللقاء الختامى للأولمبياد الرياضى الأول للمحافظات الحدودية، والمقام خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي إلى 2 ديسمبر الجارى.

وأوضح التقرير وفقا لبيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة التعليم العالى ، أن حفل اللقاء الختامى للمحافظات الحدودية شارك فيه (٦) محافظات حدودية وهي (البحر الأحمر - الوادي الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء - أسوان - مرسى مطروح) وذلك بالصالة الرياضية لمحافظة البحر الأحمر، وبدأ الحفل بطابور عرض المحافظات المشاركة ثم بدأت فقرة فنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى تنفيذ بعض العروض الفنية المتميزة.

وأضاف التقرير أن الأولمبياد شارك فيها نحو ١٠ آلاف طالب وطالبة، من المدارس والجامعات المصرية، وذلك فى إطار حرص الدولة على تنمية المناطق الحدودية والعمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء تلك المحافظات، بالإضافة الى اكتشاف المواهب ورعايتها.

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وعلى هامش البطولة، احتفل جميع الحضور باليوم العالمي للمشى، وحرصوا على مشاركة الطلاب والطالبات بالمشي داخل مدينة الغردقة.

حضر اللقاء الختامي كلا من اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية والدكتور يسري عطية، نائبًا عن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، والدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي ، والدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي للجامعات.