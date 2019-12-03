شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كلية الدفاع الوطنى الكينى يزور لمطار القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الثلاثاء المهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، الوفد الكينى برئاسة الفريق ادان مولاتا مدير كلية الدفاع الوطنى الكينى، وبحضور الطيار عصام وهبى رئيس قطاع العمليات واللواء حازم الصفتى رئيس قطاع الأمن وعدد من مسئولى القطاعين، وتأتى هذه الزيارة فى ضوء تبادل ونقل الخبرات المصرية باكتساب الوفد الكينى لخبرات مطار القاهرة فى مجال إجراءات الأمن والسلامة، وكذلك تعريفهم بإجراءات التشغيل المتبعة بالمطار لما يحظى به مطار القاهرة من مكانة ريادية داخل القارة السمراء .

وفى بداية الزيارة قام المهندس أحمد فوزى بإلقاء كلمة ترحيب للسادة الضيوف، ثم قام مسؤلى العمليات بتقديم عرض مرئى عن تاريخ مطار القاهرة وكذا الخدمات و التسهيلات اللازمة المقدمة للركاب.

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وتأتى الزيارة فى إطار اهتمام وزارة الطيران المدنى بالتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية نحو الاهتمام بتقديم كافة سبل الدعم والتعاون المثمر مع جميع دول القارة الإفريقية من خلال تبادل الخبرات فى مختلف أنشطة قطاع الطيران المدني كما تضمنت زيارة الوفد الكينى جولة ميدانية لمبنى الركاب رقم 2 وكذا مبنى الركاب رقم 3، بالإضافة إلى تفقد غرفة الكاميرات الحديثة ومركز العمليات بمبني الركاب رقم 2.

وفى نهاية الجولة أشاد الوفد الكينى بالإجراءات الأمنية المتبعة بمطار القاهرة، كما قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتقديم درع شركة ميناء القاهرة الجوى لرئيس الوفد الكينى ، وقدم رئيس الوفد الكينى درع كلية الدفاع بكينيا لشركة ميناء القاهرة الجوى.