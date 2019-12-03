ننشر تفاصيل توزيع درجات مادة التربية الرياضية لمرحلة التعليم الأساسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365" تفاصيل توزيع درجات مادة التربية الرياضية بعد تحويلها إلى مادة نجاح ورسوب ومخصص لها درجات تصل إلى 40 درجة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التربية الرياضية مخصص لها 40 درجة فى العام الدراسى، بواقع 20 دجرة فى الترم الواحد، توزيع 5 درجات للثقافة الرياضية و5 للمهارة و5 للالتزام بممارسة التربية الرياضية و5 للياقة البدنية، دون وجود أعمال سنة أو امتحان تحريرى، بل يوجد امتحان شفوى وآخر عملى للمادة، كما لا يوجد كتاب مدرسى للطالب بل يوجد دليل معلم يستخدمه المدرس فى المدرسة. Advertisements وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يخصص 3 درجات لسلوك التلميذ ودرجتان للزى الرياضى.

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