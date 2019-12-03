شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يناقش خطة تطوير منطقة شق الثعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ ممثل صندوق الودائع والقروض الإيطالى الدكتور لوكا ماشى، والوفد المرافق له، محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، على تجديد الثقة له فى حركة المحافظين الأخيرة، خلال استقبال المحافظ للوفد بالديوان العام لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين، لتطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت وتحويلها إلى منطقة صناعية عالمية.

وقال محمد كمال، المستشار الإعلامى لمحافظ القاهرة، إن الوفد وقف دقيقة لتحية المحافظ، خلال الاجتماع الذى جمعهم بديوان محافظة القاهرة، حيث شهد الاجتماع تصفيق حاد من الوفد لتهنئة المحافظ.

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وكان محافظ القاهرة ناقش مع الوفد الإيطالى اليوم الثلاثاء، سبل التعاون بين الجانبين، لتطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت وتحويلها إلى منطقة صناعية عالمية، حيث أكد المحافظ خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية الإيطالية التى تتسم بالتنوع فى جميع المجالات ومن أهمها صناعة الرخام والجلود والأثاث وهى المجالات التى تحتل فيها مصر ترتيباً عالمياً مشيراً إلى ترحيب المحافظة بمساهمة الخبرة الايطالية في تطوير منطقة شق الثعبان لتطوير صناعة الرخام والجرانيت التى تشتهر بها إيطاليا من خلال تحديث الآلات والمعدات وتقديم التدريب الحرفى اللازم مع استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، إلى جانب إقامة مشروعات مشتركة لتطوير شبكة الطرق والصرف والخدمات، وإنشاء منطقة لوجيستية، وإنشاء مصنع لتدوير مخلفات الرخام والاستفادة منها وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى إضافة عوائد متميزة للدخل القومى المصرى.