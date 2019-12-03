شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة عضوى هيئة تدريس ببنى سويف للتأديب بسبب إيحاءات جنسية بالكتب الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عضو هيئة تدريس بكلية العلوم لمجلس تأديب، وإيقاف عضو هيئة تدريس آخر بكلية الآداب عن العمل لوجود إيحاءات جنسية داخل الكتب الجامعية الخاصة بهما.

وأضاف رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة فتحت تحقيق فى الواقعتين وتم إيقاف عضوى هيئة التدريس عن العمل مع إحالة أحدهما لمجلس تأديب.

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وكان اللواء أشرف حافظ، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، قد أعلن اليوم الثلاثاء فى ندوة نشر قيم النزاهة والشفافية بجامعة بنى سويف عن ورود شكاوى من بعض طلاب الجامعة بخصوص ورود بعض الإيحاءات الجنسية داخل كتب عضوى هيئة التدريس، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع رئيس الجامعة وتم فحص الشكوتين.

وعقدت جامعة بنى سويف اليوم الثلاثاء ندوة عن نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد" والتي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية ببنى سويف بالتعاون مع جامعة بني سويف، بقاعة إيهاب إسماعيل بحرم الجامعة، بحضور رئيس فرع الهيئة ببني سويف، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعددًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.