شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى ومها أحمد يقدمان حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للمسرحى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية، دورة الفنان جلال الشرقاوى، حيث صعد الفنان إيهاب فهمى والفنانة مها أحمد على خشبة المسرح الكبير لتقديم برنامج الافتتاح الذي تضمن عرض فيلم عن المكرمين بالدورة، و‘هم: محمد صبحي، داوود حسين، خالد النبوي، د. حسن عطية أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون، د. عصام أحمد الكردى رئيس جامعة الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان .