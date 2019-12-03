شكرا لقرائتكم خبر عن بحيرة المنزلة.. وعد الرئيس السيسى وحلم الدولة المصرية بات قريبًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد فيلم وثائقى ، حجم الثروات التى تنعم بها مصر، من بينها بحيرة المنزلة، حيث أكد الفيديو أهمية هذه البحيرة لمصر وما توفره من ثروات للمصريين.
تضمن الفيديو كم الإهمال الذى حل بـ بحيرة المنزلة والتى تواجد فيها مجموعة من العشش والمزارع غير المرخصة، حيث عاش الصيادين فى بحيرة المنزلة بين الخوف والمعاناة وضيق الرزق البحيرة تضيع أمام أعينهم وتضيع معها الرزق وفرص العمل.
وعرض الفيديو عمليات التطوير التى تقوم بها الدولة المصرية لتطوير بحيرة المنزلة وتطيرها لإعادة الرزق للصيادين، من خلال مشروع تطوير بحيرة المنزلة ، حيث دفعت الدولة بكراكات لتطهير البحيرة.
وفى وقت سابق أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تتعامل مع ملفات لم يتم التعامل معها من 100 سنة، ومنها تطوير بحيرة المنزلة، التى سيتم الانتهاء من تطويرها بحلول 2021.
وتابع الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط: "سيتم تطوير البحيرات فى أنحاء الجمهورية حسب المواصفات العالمية، و"هنرجع كل بحيرات مصر زى الكتاب بتاع بحيرات العالم المتقدم ما بيقول مش زى ما كانت على أيامنا".
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