شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. توقيع عقود تصنيع نايل سات 301 وإطلاقه يناير 2022 لتغطية أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد الرئيس عبد الفتاح، خلال افتتاح مدينة الأثاث بدمياط أن الدولة جادة لتطوير الصناعة، إضافة إلى توقيع عقود تصنيع نايل سات 301، وتشييع جنازة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، وآخر أخبار الأهلي والزمالك.

توقيع عقود تصنيع نايل سات 301 وإطلاقه يناير 2022 لتغطية أفريقيا

أعلن أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية أن القمر الصناعى الجديد للشركة سينطلق إلى الفضاء فى يناير 2022 حاملاً اسم نايل سات 301 ليحل محل نايل سات 201 الذى ينتهى عمرة الافتراضى 2028 .

الرئيس السيسى خلال افتتاح مدينة الأثاث بدمياط: مصر زى الفل وتتحرك للأمام ومفيش عودة مرة تانية للخلف.. الدولة جادة لتطوير الصناعة وتكلفت المليارات لجلب استثمارات.. الوضع الاقتصادى 2016 كان كارثى والآن أكثر من رائع

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى محافظة دمياط، ومنها مدينة دمياط للأثاث إحدى أهم مدن الأثاث بالشرق الأوسط، والتى تعتبر إحدى الأولويات التى وضعتها الدولة المصرية على عاتقها فى السنوات الأخيرة، بالإضافة لمشروع إسكان بدار مصر والذى يضم 194 عمارة بمدينة دمياط الجديدة، بالإضافة لفندق اللسان أول فندق 5 نجوم بمنطقة التا بمدينة رأس البر، ومحطة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط.

وزير الخارجية لـ"غسان سلامة": اتفاق السراج مع تركيا سيعطل العملية السياسية

أجرى وزير الخارجية سامح شكرى أمس، اتصالاً بـ المبعوث الأممي لليبيا الدكتور غسان سلامة حيث تباحثا فى التطورات الخاصة بالأزمة الليبية والجهود المبذولة نحو إنجاح "عملية برلين" لتأمين الحل السياسي لاستعادة الاستقرار على الساحة الليبية.

خلال افتتاح مدينة الأثاث بدمياط.. رئيس الهيئة الهندسية: تنفيذ 45 مشروعا لدعم الصناعات بتكلفة 92 مليار جنيه.. محافظ دمياط: 91 مليار جنيه حجم استثماراتنا منذ 2014.. وزير الكهرباء: رصد 22 مليار جنيه لتحسين الشبكات

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى محافظة دمياط، ومنها مدينة دمياط للأثاث إحدى أهم مدن الآثاث بالشرق الأوسط، والتى تعتبر إحدى الأولويات التى وضعتها الدولة المصرية على عاتقها فى السنوات الأخيرة، بالإضافة لمشروع إسكان بدار مصر والذى يضم 194 عمارة بمدينة دمياط الجديدة، بالإضافة لفندق اللسان أول فندق 5 نجوم بمنطقة التا بمدينة رأس البر، ومحطة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط.

تضامنًا مع فلسطين.. طلاب الجامعة الأمريكية يقاطعون ندوة لسفيرى أمريكا السابقين بالقاهرة بهتافات ضد الصهيونية.. ومنظمات طلابية: "أحدهما كان سفيرا لدى إسرائيل ووصف الانتفاضة بالإرهاب".. وتؤكد: "لا نقبل وجوده"

"يا أمريكية يا أمريكية احنا ضد الصهيونية" هكذا فاجئ طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الحاضرين بندوة العلاقات المصرية الأمريكية التى عقدتها الجامعة بمقرها بالتجمع الخامس أمس بحضور سفيرى أمريكا السابقين لدى القاهرة دانيال كرتيزر وفرانك ويزنر، فى ندوة عن العلاقات المصرية الأمريكية بحضور فرانسيس ريتشاردونى رئيس الجامعة وقيادات الجامعة.

الحكومة تعلن تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابع ليصل الإجمالى إلى 1322‏.. ‎وممثلو الطوائف المسيحية يشكرون الرئيس السيسي لدوره المشهود فى تكريس قيم المواطنة.. ويؤكدون التزامهم الكامل بسداد مستحقات الدولة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما شارك فى الاجتماع ممثلون عن الجهات المعنية، والطوائف المسيحية.

مدير أمن قنا يحيل ضابطين للتفتيش لاشتباكهما بالأيدى أمام المساجين

قرر اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، إحالة نائب مأمور قسم قنا، ونائب المأمور للخدمات الأمنية، للتفتيش لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بسبب مشاجرة بالأيدى داخل القسم لوجود خلافات فيما بينهما.

روساتوم: الضبعة ستكون مثال يحتذى به فى إفريقيا والعالم العربى

أكد أناتولى كوفتانوف، مدير فرع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية فى الضبعة بمصر ومدير المشروع، أن روسيا متمثلة فى شركة روساتوم تبذل قصارى جهدها لدعم ومساعدة مصر فى إنجاح برنامجها النووى السلمى لتوليد الكهرباء.

مصر تتصدر قائمة "الإندبندنت" للزيارة فى 2020.. وتنصح بتفقد المتحف الكبير

تحت عنوان " من مصر إلى باكستان.. هذا هو المكان الذي يوصي الخبراء بالسفر إليه في العام المقبل"، قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه ذلك الوقت من السنة يقوم الخبراء بوضع قوائم المتعلقة بأفضل الأماكن التي ينبغى زيارتها فى العام الجديد، وتصدرت مصر القائمة.

دار الإفتاء: الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة فى حق النفس والشرع

أكدت دار الإفتاء أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة فى حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغى التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسى يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

استعدادا لامتحانات 2020.. مصادر: فتح باب تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 25 ديسمبر والورقية بداية الفصل الدراسى الثانى.. واستمرار تحديث بيانات المتقدمين للعمل رؤساء لجان لأواخر الشهر الجارى

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد بشكل مبكر لامتحانات الثانوية العامة، 2019،2020، والمقرر لها أن تنطلق يونيو المقبل.

رئيس العربية للتصنيع: الرئيس السيسى وجه بتعميق المكون المحلى بالمنتجات الجديدة

Advertisements

قال الفريق "عبد المنعم التراس"، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجناح الهيئة بمعرض الاتصالات يعد حافزا كبيرا ودعما معنويا لتحفيز جميع العاملين بالهيئة علي بذل المزيد من الجهد لتطوير منتجاتنا وفقا لأحدث نظم العصر والمشاركة بقوة في كافة مشروعات التنمية الشاملة.

كذابو الإخوان.. قنوات الجماعة تذيع فيديو قديم للرئيس بنظام القص واللصق للادعاء بعدم اهتمامه بحوادث الانتحار.. الفيديو الكامل يكشف كذب جماعة الإرهاب..وتصريحات الرئيس تحذر من حروب الجيل الرابع وتزييف الوعى.. فيديو

"اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس" هذا الشعار الذى رفعه جوبلز وزير الدعاية السياسية لهتلر أصبح منهاج قنوات الإخوان، حيث لا تنتهى أكاذيبهم، وقنواتهم ليس لديهم أى مانع وتقتطع الكلام عن سياقه أو تحرفه عن موضعه لخدمة الهدف الذى أنشأتها أجهزة المخابرات المعادية لأجله وهو إسقاط الدولة المصرية، ولا تترك هذه القنوات فرصة لاستخدام أرخص الحيل المفضوحة للخروج بلقطة كاذبة تؤيد مزاعم الجماعة زورا وبهتانا وكذبا.

أغلى شجرة كريسماس فى العالم مرصعة بألماس وأحجار كريمة بقيمة 15 مليون دولار

تشهد احتفالات عيد الميلاد بـإسبانيا مشهدا مختلفا هذا العام، حيث قام أحد الفنادق الشهيرة بالقرب من مدينة مربلة الإسبانية، بتزيين شجرة الكريسماس بقطع من الألماس، والأحجار الكريمة، والمجوهرات الأنيقة بلغت 11.9 مليون جنيه إسترلينى.

صور .. التنسيق الحضارى يضع مقترحات لتطوير ميدان التحرير لنقل المومياوات لمتحف الحضارة

كشف المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إن الجهاز يستعد بالتعاون مع وزارة الإسكان، لتطويرالمنطقة المحيطة بميدان التحرير وذلك للاحتفال بنقل المومياوات من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة.

ثانى أكبر اشتغالة لإعلام الإخوان.. بسمة وهبة تصفع أبواق الجماعة ببرومو برنامجها على ON E.. تؤكد: بشترى بلدى وانتوا بتبيعوها.. وقنوات الجماعة تقع بالفخ للمرة الثانية.. وترد: مش كل الإعلاميين خاينين زيكو.. فيديو

تعرض إعلام الإخوان لثانى أكبر "اشتغالة" خلال أقل من شهرين، وجاءت "الاشتغالة" هذه المرة من الإعلامية بسمة وهبى، حيث تبين أن الفيديو الذى بثته عبر شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من لندن وتضمن انتقادات لوضع الحريات فى مصر، ولاقى رواجا كبيرا بين قنوات الجماعة لم يكن إلا "برومو" لبرنامجها الجديد المقرر بثه على قناة "اون تى فى" قريبا.

قمة الناتو.. كيف يحاول ترامب تقويض استقلالية أوروبا عبر فرض أجندته الأطلسية؟.. واشنطن تثير المزيد من الانقسام داخل الاتحاد الأوروبى عبر التوجه شرقا.. وتسعى لإغلاق باب المناورة أمامه عبر الانفتاح على روسيا

فى الوقت الذى يحاول فيه قادة المعسكر الغربى احتواء حالة الانقسام غير المسبوقة، خلال قمة "الناتو"، والتى من المقرر أن تنطلق اليوم فى منتجع "سيلتيك مانور"، ببريطانيا، إلا أن الأجندة المقررة ربما تحمل فى طياتها بذور انقسامات جديدة، بين الولايات المتحدة، وحلفائها فى دول أوروبا الغربية، خاصة مع إصرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على تغيير توجهات الحلف العسكرية، عبر تكثيف الوجود العسكرى، فى أوروبا الشرقية، والتى تمثل عمقا استراتيجيا للخصم الروسى، فى خطوة تمثل استفزازا صريحا لروسيا، بعد فترة من الهدوء النسبى فى علاقات موسكو، سواء مع واشنطن، خاصة منذ صعود ترامب إلى البيت الأبيض، فى يناير 2017 من جانب، أو مع أوروبا الغربية، فى ظل التعاون فى العديد من المجالات وعلى رأسها قطاع الطاقة.

ارتفاع ضحايا حريق الخرطوم إلى 24 وإصابة 45

ذكرت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها عبر حسابها الرسمى على تويتر أن حصيلة ضحايا حريق مصنع شمال الخرطوم أرتفعت لتصل إلى 24 قتيلا و45 مصابا.

الأرصاد: غدا طقس دافئ بأغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية دافئ على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وفاة شعبان عبدالرحيم البسيط الذى أغضب إسرائيل.. بدأ حياته مكوجى واكتشفه بائع صحف.. خروف تسبب فى تقاعده فى آخر حياته.. والصهاينة شمتوا فى وفاته

رحل عن عالمنا اليوم الفنان الشعبى البسيط شعبان عبدالرحيم بعد فترة مرض قضاها بالمستشفى، ليختم اليوم حياته الفنية الحافلة بالجدل.

سوبر كورة.. نور الدين يرفض تحكيم مباراة بسبب ركنة سيارة.. فيديو وصور

يشهد محيط استاد مالية كفر الزيات والذى يستضيف مباراة بلدية المحلة ومالية كفر الزيات فى الأسبوع السادس من دورى القسم الثانى أزمة حادة بين الحكم الدولى إبراهيم نور الدين والأمن المكلف بتأمين المباراة بسبب رفض الأمن دخول سيارة إبراهيم نور الدين حكم المباراة لمحيط الاستاد، مما دفع الحكم الدولي لاتخاذ قرار بالرحيل عن أرض الملعب وعدم إدارة المباراة تحكيميا.

الأهلى يصعد للفيفا للحفاظ على حقوقه والتصدى لأخطاء الحكام الأفارقة

قرر مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب التصعيد للجهات الدولية للحفاظ على حقوق النادى من الأخطاء التحكيمية "الفجة" وغير المقبولة التى يرتكبها الحكام الأفارقة فى حق فريق الأهلى خاصة فى الأعوام الأخيرة.

أزمة مدرب الزمالك من البداية حتى النهاية.. ميتشو ادعى إصابته بالسرطان قبل ثلاثية مازيمبى.. دعم لاعبى الأبيض والإدارة تقرر رحيل الصربى بالإجماع.. والفرنسى كارتيرون يتسلم المهمة رسميًا من مباراة الشرقية

شهدت الساعات الماضية بالقلعة البيضاء، حالة من الارتباك تبعها قرارات وأحداث حاسمة من مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، فى محاولة لإعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق الكروى الذى يرتبط بمباريات مصيريه يأتى فى مقدمتها مباراته أمام الشرقية، التى ستقام الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ويتبعها مواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.