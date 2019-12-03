شكرا لقرائتكم خبر عن "فرص واعدة".. فى 7 دقائق تعرف على مدينة دمياط للأثاث.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، الفيلم التسجيلى "فرص واعدة"، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، والذى أذيع أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم خلال افتتاحات مدينة دمياط للأثاث، حيث تناول عرضاً لحجم المشروعات المنفذة وعلى رأسها مدينة دمياط للأثاث إحدى أهم القلاع التنموية فى تاريخ الصناعة المصرية على مساحة 331 فدان و54 هنجرًا تشمل 1348 ورشة منتجة مزودة بكافة المتطلبات التكنولوجية والتجارية والإدارية والخدمية وأرقى نظم البنية التحتية.

وتضمن الفيلم التسجيلى، عرض للمركز التكنولوجي للأثاث والعديد من الأماكن الخدمية وكذا الإسكان الاجتماعي لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى ، وإنشاء الرصيف التجارى لخلق فرص إستثمارية وتجارية واعدة فى المنطقة لتتحول لمنطقة تجارة لوجيستية عملاقة بالإضافة لمحطة توليد الكهرباء ومركز التعليم المدنى الذى يعد واحداً من أهم المشروعات التنموية المرتبطة بخلق جيل جديد يحمل المهارة ويتسلح بالعلم ، هكذا تحقق الأمل بإنشاء مدينة دمياط للأثاث.