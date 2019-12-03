"انهيار عقار بمصر القديمة و10 سنوات للمتهم باغتيال النائب العام".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مصرع سيدة وأطفالها في انهيار عقار.. والتحريات: "صاحب البيت باع خشب السقف"​

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 3 متهمين في مصرع أم وأبناءها الثلاثة، وإصابة 3 آخرين، بعد انهيار منزل بمصر القديمة.

وبدأت الواقعة ببلاغ للرائد محمد عاطف، معاون مباحث قسم مصر القديمة، من شرطة النجدة، بانهيار جزء من عقار مكون من عدد 3 طوابق بمساحة 60 متر، بمنطقة عزبة المدابغ دائرة القسم.

السجن 3 سنوات لضابط و8 أمناء شرطة أدينوا بضرب شخص حتى الموت

قضت محكمة جنايات الوايلي، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات لضابط و8 أمناء شرطة بقسم الوايلي، بتهمة ضرب المجني عليه حسين فرغلي حتى الموت.

ونسبت النيابة للمتهمين في القضية رقم 4126 لسنة 2016، استعمال القسوة مع زوجة المجني عليه ونجله؛ اعتمادًا على سلطة وظيفتهم.

الحبس سنة للاعب الزمالك السابق "هشام يكن" لاتهامه بخيانة الأمانة

قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس هشام يكن لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم السابق، لمدة عام مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بخيانة الأمانة.

تأجيل محاكمة 555 متهمًا بقضية "ولاية سيناء 4" لـ 10 ديسمبر

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 10ديسمبر.

وزير الداخلية يكافئ 648 رجل شرطة لجهودهم في تحقيق رسالة الأمن

Advertisements

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 648 من رجال الشرطة بمديريات أمن، (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والغربية، والشرقية، والمنوفية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والدقهلية، والفيوم، وسوهاج، وأسيوط، وأسوان، وجنوب سيناء)، وقطاع الأمن العام، وقطاع الأمن المركزي، وقطاع السجون، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، والإدارة العامة لأمن الموانئ، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، والإدارة العامة لرعاية الأحداث، والإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة).

في نوفمبر.. ضبط 85 قضية تهريب و6 قضايا مخدرات بمحور قناة السويس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة، وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية، والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" والقوات المسلحة فى نطاق الاختصاص، لمواجهة أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار بتلك المنطقة، وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

المتهم بقتل زوجته في الهرم يمثل جريمته أمام النيابة

مثل المتهم بذبح زوجته في الهرم، جريمته داخل مسرح الجريمة؛ حيث انتقل القول الأمني مصاحب للمتهم إلى مكان الواقعة، للتمثيل بوقائع جريمته.

تخلص تاجر من زوجته بالهرم، ممزقاً جسدها بسكين، وتبين من التحريات، أن الزوج قتل زوجته لأنها "زنانة"، وأنه ادعى في البداية، أن عددا من الملثمين اقتحموا شقته بمنطقة المريوطية بقصد السرقة، وقتلوا زوجته، وأصابوه.

الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلات في 4 محافظات

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديريات أمن "أسوان، وسوهاج، والمنيا، والجيزة" تنجح في إتمام الصلح في النزاعات القائمة بين بعض العائلات.

فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية المشاودة الغربية دائرة مركز شرطة جرجا في النزاع القائم بينهما، بحضور قيادات المديرية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين، وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.

الجنايات تقضي بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقضية "اغتيال النائب العام"

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم مصطفى محمود، بالسجن المشدد 10 سنوات في إعادة محاكمته بقضية "اغتيال النائب العام".

عقب تبادل إطلاق النار.. مصرع عنصر إجرامي وبحوزته كيلو هيروين في "السحر والجمال"

لقي عنصر إجرامي مصرعه، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمنطقة السحر والجمال، وبحوزته بندقية آلية وذخائر وكيلو جرام من مخدر الهيروين.