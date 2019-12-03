شيخ الأزهر: اهتمام كبير لتوفير التغطية التأمينية لجميع الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير التغطية التأمينية الشاملة لجميع طلاب الأزهر، في مختلف المراحل التعليمية، بما يضمن كفالتهم حال تعرض أيٍّ منهم للحوادث أو الوفاة.

جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهر الشريف، كما طالب المسؤولين بمجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهر بضرورة إنشاء إدارة تابعة لهم بجميع المناطق الأزهرية، لتصل خدماتها لكافة الطلاب دون تمييز.

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وفي سياق متصل، أعرب أعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري عن تقديرهم الكبير لفضيلة الإمام الأكبر وشكرهم له على اهتمامه بأبنائه من طلاب الأزهر، مؤكدين أن العمل يجري على وضع كافة الضوابط والقواعد التنظيمية الخاصة بالصندوق الجديد، وبما يضمن توفير الخدمات التأمينية لجميع طلاب الأزهر، بمختلف المناطق والمحافظات، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1583 لسنة 2019 بإنشاء صندوق التأمين الحكومي لرعاية الطلاب.

جدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة 2019، والخاص بإنشاء صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب التعليم الأزهري، كان قد نشر في الجريدة الرسمية في التاسع من يوليو الماضي، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبما يتماشى مع توجه الدولة نحو قاعدة الشمول المالي وإتاحة خدمات التأمين والرعاية الاجتماعية لطلاب التعليم العام والأزهري.

ويهدف الصندوق إلى أن تمتد الحماية التأمينية لتشمل كافة الطلاب وحمايتهم في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، وكذلك الإصابات البدنية الناتجة عنها وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي.