محررا "الخليج 365" يحصدان جائزة إعلام الهجرة من الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-دعاء الفولي:

حصل الصحفيان أحمد الليثي ومها صلاح الدين، على الجائزة الأولى في مسابقة إعلام الهجرة من الاتحاد الأوروبي في فئة الوسائط المتعددة.

وشارك الزميلان بملف بعنوان "أوطان في القاهرة"، والذي يتناول أحوال اللاجئين في مصر من عدة دول عربية، منها العراق وسوريا وفلسطين.

استقبلت المسابقة حوالي 100 عمل صحفي من دول مختلفة، تم تصفيتهم إلى 89 عملًا في المرحلة الأولى، ثم تم اختيار 32 عملًا موزعين على فئات عديدة، بين الراديو والصحافة المطبوعة والصحافة الإلكترونية والوسائط المتعددة.

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وتسلم صحفيا الخليج 365 الجائزة في حفل بدولة مالطة.

يأتي تنظيم الجائزة في إطار تعاون بين برنامجين مموّلين من قبل الإدارة العامّة للجوار ومفاوضات التوسّع، وهما يوروميد للهجرة 4 الذي ينفّذه المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة ومركز الاعلام المفتوح الذي تشرف على تنسيقه مؤسّسة طمسن بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجيّة والنّهوض بالتّجارة وجمهوريّة مالطا والمكتب الأوروبي للدّعم في مجال اللّجوء وبدعم من البنك الأوروبي للاستثمار.

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