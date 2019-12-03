أخبار مصر | "المحافظين": كل التنظيمات السياسية في العالم بها أغلبية قوية وأقلية قوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحافظين": كل التنظيمات السياسية في العالم بها أغلبية قوية وأقلية قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد الأمين، نائب رئيس حزب المحافظين، خلال مشاركته في فعاليات الحوار الوطني الثاني المُنعقد بمقر حزب مستقبل وطن بالتجمع الخامس، إنه لا يليق بمصر ألا تكتمل مؤسساتها منذ ٢٠١١ وحتى الآن.

وأكد الأمين، أنه لابد من استكمال مقاعد المحليات، بالإضافة إلى القوانين المكملة للدستور، موضحًا أن القوائم النسبية تتيح تمثيل جميع الفئات في المجتمع لكن القوائم المغلقة تمكن الأغلبية فقط، لذا فإن حزب المحافظين مع القوائم النسبية، مُشيرًا إلى أننا في حاجة لقوانين تمثل المواطن المصري.

وتابع نائب رئيس حزب المحافظين: "أي تحول ديمقراطي لابد أن تستمع الأغلبية للجميع"، لافتًا إلي أن كل التنظيمات السياسية في العالم بها أغلبية قوية وأقلية قوية.

وحضر جلسات الحوار الوطني، كل من فريد زهران مُمثل عن الحزب المصري الديمقراطي، ومحمد أنور السادات مُمثل عن حزب الإصلاح والتنمية، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، وعبد المنعم إمام عن حزب العدل، ومحمد أمين عن حزب المحافظين.

